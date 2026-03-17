フェードやドロー、球の高さなどを打ち分けるテクニックがあればいろんな状況が攻略できてスコアアップ！ 「打ちたい」を「打てる」に変えるレッスンでショットバリエーションを増やそう！ フォローの風に乗せて飛ばせ！アッパーブローで打つ高弾道ショットは右足体重のままでＯＫ！ 頭をしっかり残し肩のラインに沿って振り抜けば高い球になる。 風向きによって球の高