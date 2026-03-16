日本競輪選手養成所の第129回生（70人、1人不参加）と第130回生（20人）の卒業記念レース初日が16日、伊東温泉競輪場で行われ、男子と女子の予選が実施された。女子在所2位の川上いちご（26＝千葉）が4、1着で決勝に駒を進めた。「1走目は力技だった…。2走目は冷静に状況判断をしていけた。焦りと緊張しかなかったがホッとしている」と安どした。大学まで陸上競技に没頭。卒業後は小学校で3年間、教員を務めた。ただ、ガー