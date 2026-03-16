King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛が16日、都内の神社で行われた映画『鬼の花嫁』（27日公開）大ヒット祈願イベントに,共演の伊藤健太郎、片岡凜、池田千尋監督とともに和装で参加した。【写真】カッコイイ…！優しい微笑みをみせる永瀬廉＆伊藤健太郎本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。