Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、3月16日の第1試合に出場する4選手を発表した。レギュラーシーズンも残り2週間。いよいよ上位6チームまでのセミファイナルシリーズ進出争いも大詰めだ。【映像】渋谷ABEMAS VS TEAM雷電 ボーダーライン上の激戦なんといっても注目はリーグ6位の渋谷ABEMASと、同7位のTEAM雷電による直接対決。今後の展開次第では4〜7位までが激戦になる可能性もあるが、1つの順位が天国と地獄という6