日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、毎月28日限定で販売するお得なセット「とりの日パック」を3月18日から期間を拡大して21日間販売します。【画像】「えっ！ お得すぎ！」これが、470円お得な「とりの日パック」です！「デリバリー」注文も可能「とりの日パック」は、看板メニュー「オリジナルチキン」4ピースと、人気サイドメニュー「ナゲット」が5ピース入った商