【モデルプレス＝2026/03/16】元AKB48の岡部麟が3月14日、自身のInstagramを更新。ファンミーティングの衣装ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】29歳元AKB48「美脚に目が釘付け」話題の膝上ミニワンピ姿◆岡部麟、美脚のぞくファンミ衣装ショット披露岡部は「今年のホワイトデー×ファンミーティングは、私の生まれ故郷日立市のシビックセンターで 足を運んでくださったファンの皆さまありがとうございました」と感謝を