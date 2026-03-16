【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46のLIVE Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』が、2026年5月13日に発売されることが決定した。 ■乃木坂46LIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』5月13日リリース決定 あらたに加入した6期生11名が参加し、乃木坂46にとって新体制での初ライブとなった『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』は2025年5月に東京・味の素スタジアムで開催され、約11万人を動員。DAY1、DAY2