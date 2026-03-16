俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00）の第10話（16日放送）に早乙女太一がゲスト出演する。早乙女にとって初となる脳神経外科医役で、向井理演じる中田啓介（なかた・けいすけ）の同期ドクターを演じていく。【写真】「本当の親子に…」父ちゃんもうれしそう！…得意げな橋本環奈早乙女演じる小宮玲児（こみや・れいじ）は、クリニックに勤める脳神経外科医。中田とは同期とい