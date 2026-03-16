早乙女太一、初の脳神経外科医役に 向井理演じる中田と同期のドクターとして登場【コメントあり】
俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00）の第10話（16日放送）に早乙女太一がゲスト出演する。早乙女にとって初となる脳神経外科医役で、向井理演じる中田啓介（なかた・けいすけ）の同期ドクターを演じていく。
【写真】「本当の親子に…」父ちゃんもうれしそう！…得意げな橋本環奈
早乙女演じる小宮玲児（こみや・れいじ）は、クリニックに勤める脳神経外科医。中田とは同期という間柄で現在も親交を持っている。強い頭の痛みを訴える中田のMRI検査を行うが…。
早乙女は『ミステリと言う勿れ』（2022年、フジテレビ系）以来の“月９”作品出演となる早乙女は、大衆演劇や舞台で磨いた圧倒的な表現力と存在感を武器に、ドラマ・映画をはじめとした映像作品でも活躍。映画『クローズEXPLODE』（2014年）、映画『孤狼の血 LEVEL2』（2021年）で注目を集め、近年では『六本木クラス』（2022年、テレビ朝日系）、『怪物』（2025年、WOWOW）など話題作に出演。妖艶さと鋭さを併せ持つ独特の存在感で、時代劇から現代劇まで幅広い役柄を器用に演じている。なお、中田を演じる向井とは舞台『爆烈忠臣蔵〜桜吹雪 THUNDERSTRUCK』（2025年）で共演経験がある。
第9話のラストシーンで頭の痛みに尋常ではないほど苦しんでいた中田だが、今夜ついに病状が明らかに。そして、コーヒーを急にこぼしてしまったり、真横から来る人の存在に直前まで気付かなかったりと、小さな違和感を見せていた理由も判明する。
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末にとなり医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
■早乙女太一コメント
「向井さん演ずる中田の同期という間柄でしたので、その関係性が短いシーンの中でもしっかり出せるように演じました。このお話はフィクションでありながら実在する医師をモデルにしていて、一部は実話です。諦めない気持ちや勇気をくれる作品だと思います。是非お楽しみください」
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