ヤクルトがつば九郎の活動再開を発表…出陣式でビジョンに映し出された活動休止中のヤクルトの人気マスコット「つば九郎」が帰ってきた。15日に神宮球場で行われたオリックスとのオープン戦後に出陣式を実施。その最後、大型ビジョンに姿が映し出された。SNSでは「つば九郎の姿見られて涙止まらんのだが」と即座に話題を呼んだ。球場がどよめいた。「出陣式を終了します」とのアナウンスの後、大型ビジョンにはつば九郎の後ろ