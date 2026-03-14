イタリアの「小ネズミ」が現代に蘇る!?国内では、日本の道路事情に合った軽自動車やコンパクトカーが人気を維持しています。そんななか、今回注目するのは、日本では販売されていないフィアットの電動モビリティ「トポリーノ」です。【画像】超いいじゃん！ これが“レトロデザイン”の斬新「“丸目”コンパクトカー」です！ 画像を見る！（14枚）2023年7月に発表された2人乗りのシティコミューターで、同年9月にイタリア本