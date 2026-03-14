春は、新生活が始まる季節です。進学や就職、転勤などを機に、初めての一人暮らしを始める人も多いでしょう。物件探しでは、駅からの距離、家賃、間取り、築年数など、さまざまな条件を比較しながら、理想の部屋を探していきます。【画像で見る】知らなきゃヤバイ！これが「新居探し」で必ず確認すべき5つの“防犯ポイント”です！しかし、防犯という観点から物件を見ている人は、どれほどいるでしょうか。警視庁で刑事と