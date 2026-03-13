紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『厳選！紗栄子のスタメン【リップ紹介】TOP5』の動画を投稿。さまざまな愛用リップを見せてくれました！そして使用感を語ってくれる場面も。【関連記事】紗栄子「無いと生きていけない」顔のみならず全身に使う保湿マスク■リップバーム動画内に登場したのはこちら！UIQ/バイオームバリアメルティングモイスチャーリップバーム 2個セット 3,300円（編集部調べ） この投稿をInstagramで見る