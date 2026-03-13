紗栄子、すっぴんの日にも程よい血色感「本当マジで便利」色つきリップバーム

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『厳選！紗栄子のスタメン【リップ紹介】TOP5』の動画を投稿。さまざまな愛用リップを見せてくれました！そして使用感を語ってくれる場面も。

■リップバーム

動画内に登場したのはこちら！

UIQ/バイオームバリアメルティングモイスチャーリップバーム 2個セット 3,300円（編集部調べ）

ナチュラルな発色で血色感と唇の保湿を叶えてくれるリップバーム！

紗栄子さんはこちらをリップカラーを塗らないラフな過ごし方の日に愛用していたそう。その発色について「リップクリームより色ついてますぐらいの感じ」と軽い発色だと説明。

使い心地についても「これは本当マジで便利」「しっかりリップが潤ってくれるの」「なのにカラーが乗ってイヤな感じがしない」「これは絶妙な血色を出してくれる」と発色の絶妙さを絶賛。

続けて「ないとやだ」とまで語り、家でも外でも愛用していると語っていました。

■動画もチェック

動画内では、そのほかにも紗栄子さんが愛用する様々なリップを紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。