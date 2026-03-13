松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、新商品「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」を3月17日午前10時から発売します。【画像】やっば…うまそ！コチラがニンニクが効いた「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」です！（7枚）新商品は、同チェーンで人気の「うまトマハンバーグ定食」シリーズの新作。鉄板でふっくらジューシーに焼き上げたハンバーグに、煮込みキャベツとベーコンのうまみ