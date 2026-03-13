松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、新商品「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」を3月17日午前10時から発売します。

【画像】やっば…うまそ！ コチラがニンニクが効いた「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」です！（7枚）

新商品は、同チェーンで人気の「うまトマハンバーグ定食」シリーズの新作。鉄板でふっくらジューシーに焼き上げたハンバーグに、煮込みキャベツとベーコンのうまみが溶け込んだ、こだわりのトマトクリームソースを合わせた一品。ニンニクをガツンと効かせたパンチがありながらも、野菜の甘みが生きたクリーミーでやさしい口当たりの味わいです。

「うまトマ」とは異なる、絶品のハンバーグメニューに仕上げられているということです。

また、目玉焼きをのせた「煮込みキャベツのエッグトマトハンバーグ定食」、とろりとしたチーズをかけた「煮込みキャベツのチーズトマトハンバーグ定食」も同時に発売されます。

価格は、ご飯・みそ汁・サラダがセットの「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」が990円（以下、税込み）、「煮込みキャベツのエッグトマトハンバーグ定食」が1090円、「煮込みキャベツのチーズトマトハンバーグ定食」が1190円、単品「煮込みキャベツのトマトハンバーグ」が790円。テイクアウトの場合、みそ汁は別途料金。

全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。

なお、発売開始から同月24日午前10時までの1週間限定で、モバイルクーポンで注文すると、いずれも100円引きで購入できます。