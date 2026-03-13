資料 岡山県津山市と奈義町にまたがる陸上自衛隊の日本原演習場に13日、単独訓練を行うアメリカ軍が到着しました。 防衛省中国四国防衛局によりますと、岩国基地（山口県）所属の「第36戦闘補給部隊」から最大で約100人が参加し、15日から射撃や救護などの訓練を行います。 19日までの期間中、中国四国防衛局が現地連絡所を設置して巡回をする他、アメリカ軍や地元自治体との連絡・調整を行います。 日本原演習場での