アリサ・リウが説明ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの団体戦と個人戦女子で2冠を達成した20歳のアリサ・リウ（米国）が、話題のタトゥーについて真相を明かした。世界的ファッション誌の若者向けメディア「ティーン・ヴォーグ」の公式YouTubeチャンネルが日本時間13日、リウへのインタビュー動画を公開。タトゥーについて「私の最初のタトゥーは、親友とお揃いのものなんです。これが私にとって唯一のタトゥー」と