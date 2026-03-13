【モデルプレス＝2026/03/13】「第49回日本アカデミー賞」にて、映画「秒速5センチメートル」で優秀主演男優賞、「ファーストキス 1ST KISS」で優秀助演男優賞、さらに話題賞（俳優部門）という“トリプル受賞”の快挙を成し遂げたSixTONESの松村北斗。俳優としての実力を日本中に知らしめた彼の勢いは、2026年も留まることを知らず、4月配信のNetflixシリーズ「九条の大罪」、今秋公開の映画「白鳥とコウモリ」への出演も控えてい