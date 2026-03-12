Intelがデスクトップ向けプロセッサの「Intel Core Ultra 200S Plus」シリーズ(270K、250K Plus)を発表しました。ゲームのパフォーマンスを向上させる新しい最適化機能が初めて搭載されていることが特徴です。Intel Announces New Intel Core Ultra 200S Plus Series Desktop Processors - Intel Newsroomhttps://newsroom.intel.com/client-computing/intel-announces-new-intel-core-ultra-200s-plus-series-desktop-processors