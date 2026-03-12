【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：47,417.27 ▼289.24（3/11）NASDAQ：22,716.14 △19.03（3/11） 1.概況 米国市場は高安まちまちとなりました。米国・イスラエル・イラン間で軍事的緊張がさらに高まるなか、投資家の間ではリスク回避志向が一段と強まり、市場は不安定な動きを見せました。この影響を受け、米原油先物相場が前日比で上昇したことも、市場の重荷となりました。ダウ平均は小幅