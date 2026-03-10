不動産情報メディア「訳あり物件買取プロ」を運営しているAlbaLink（東京都江東区）が、引っ越しをしたことがある500人を対象に「引っ越し先を決める時に重視したことに関する意識調査」を実施。同調査の一環で調べた「引っ越し先を決める時に物件スペックで重視したこと」の結果をランキングで紹介しています。【えっ？】意外！500人が引っ越し時に“妥協”したことランキング1〜10位もチェック！調査は、3月5日に引っ越し