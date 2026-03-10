＜大相撲三月場所＞◇三日目◇10日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】安青錦が若隆景に仕掛けた珍しい“一撃”3場所連続優勝での横綱昇進を目指す大関が、勝利への凄まじい執念を見せた。憧れの存在と公言する相手に対し、普段の取り口からは想像もつかない非情な“一撃”を放つと、館内は騒然。「まさか安青錦が」とファンに衝撃が走った。大関・安青錦（安治川）が、前頭筆頭・若隆景（荒汐）を押し出しで下し、2勝目（1敗