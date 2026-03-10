米国6州で天然ガスと電気の供給を行う公益事業会社 ナイソース［NI］は、天然ガスと電気の供給を行う米国最大級の公益事業会社です。米国中西部～東部の6つの州において、Columbia GasとNIPSCOという二つの強力なブランドを通じて、約330万世帯に天然ガスを、約50万世帯に電力を供給しています。 同社は地域独占的なインフラを保有・運営し、規制当局から認められた適切なリターンを得ることで、極めて安定し