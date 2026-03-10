タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が3月10日、放送されます。今回は、富山県富山市にある飲食店が紹介されます。【写真】もはや“島”…白米4合の「オムライス」デカすぎ…手の大きさぐらいある「爆あげ」も！同店は、下ゆでと味付けで4日間煮込んだ500グラムの角煮がドンとのる「角煮重」（1700円）が名物。パプリカ