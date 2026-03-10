タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が3月10日、放送されます。今回は、富山県富山市にある飲食店が紹介されます。

【写真】もはや“島”…白米4合の「オムライス」デカすぎ… 手の大きさぐらいある「爆あげ」も！

同店は、下ゆでと味付けで4日間煮込んだ500グラムの角煮がドンとのる「角煮重」（1700円）が名物。パプリカの粉や米粉、コショウで味付けした鶏もも肉を約1枚使ったから揚げが5個入った「爆あげ」（1500円）も人気になっています。

さらに、白米4合、卵3個を使った「オムライス」、大皿に白米4合、豚カツ2枚がのり、“追いカレー”が無料の「カツカレー」（ともに2000円）というビッグサイズのメニューもそろっています。

店は、アルバイトから「感覚がバグってる」と指摘される店主夫婦が経営。番組では、原材料が高騰しても「値上げをしたくなくて。バイト行けばいい」と、自身の仕事を増やしてでも価格死守を目指す店主たちの姿も放送します。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、俳優の八嶋智人さんと堀田茜さん、お笑いコンビ「ニッチェ」がゲストとして出演します。