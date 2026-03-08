お笑いタレントのヒコロヒー（36）が、8日放送のTOKYO FM「木村拓哉Flow」に出演。収録現場でパーソナリティーの木村拓哉（53）を見かけた時のことを明かした。ヒコロヒーはお台場の湾岸スタジオで木村を見かけたことがあると切り出した。フジテレビ系「新しいカギ」の収録をしていたというヒコロヒーは「ケータリングがバーってあって。そこに霜降り明星のせいやっていうやつと一緒にケータリングをバーっと取って『うまそう、