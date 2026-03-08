明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第5節の12試合が8日に行われた。福島ユナイテッドFCはホーム開幕戦でAC長野パルセイロを4−2で下し、今季初勝利。FW三浦知良は後半アディショナルタイム3分からの出場で、Jリーグ公式戦の最年長出場記録を「59歳10日」に更新した。ブラウブリッツ秋田はモンテディオ山形との直接対決を制し、首位ベガルタ仙台と勝ち点差「1」に接近。敵地でSC相模原と対戦した栃木SCは、前節