カズが59歳10日で最年長出場記録更新…甲府や徳島が首位浮上／J2・J3百年構想第5節
明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第5節の12試合が8日に行われた。
福島ユナイテッドFCはホーム開幕戦でAC長野パルセイロを4−2で下し、今季初勝利。FW三浦知良は後半アディショナルタイム3分からの出場で、Jリーグ公式戦の最年長出場記録を「59歳10日」に更新した。
ブラウブリッツ秋田はモンテディオ山形との直接対決を制し、首位ベガルタ仙台と勝ち点差「1」に接近。敵地でSC相模原と対戦した栃木SCは、前節の大勝が水泡に帰する0−4の大敗となった。
ヴァンフォーレ甲府はFC岐阜との直接対決を制して、EAST-Bの首位に浮上。WEST-Aの徳島ヴォルティスはツエーゲン金沢に4−0の快勝で、高知ユナイテッドSCから首位の座を奪還した。
レイラック滋賀FCはホーム開幕戦でロアッソ熊本を下し、2連勝を達成した。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
【EAST-A】
ベガルタ仙台 1−1（PK戦：4−2） 湘南ベルマーレ
ヴァンラーレ八戸 1−1（PK戦：2−4） 横浜FC
モンテディオ山形 0−1 ブラウブリッツ秋田
栃木シティ 1−1（PK戦：3−5） ザスパ群馬
SC相模原 4−0 栃木SC
【EAST-B】
いわきFC 1−1（PK戦：5−4） RB大宮アルディージャ
藤枝MYFC 1−1（PK戦：6−5） ジュビロ磐田
松本山雅FC 3−0 北海道コンサドーレ札幌
福島ユナイテッドFC 4−2 AC長野パルセイロ
FC岐阜 0−1 ヴァンフォーレ甲府
【WEST-A】
FC大阪 2−0 奈良クラブ
アルビレックス新潟 2−2（PK戦：3−4） 高知ユナイテッドSC
カターレ富山 2−2（PK戦：4−3） 愛媛FC
ツエーゲン金沢 0−4 徳島ヴォルティス
カマタマーレ讃岐 1−0 FC今治
【WEST-B】
レノファ山口FC 2−0 サガン鳥栖
ギラヴァンツ北九州 2−3 テゲバジャーロ宮崎
ガイナーレ鳥取 0−0（PK戦：7−6） FC琉球
大分トリニータ 0−0（PK戦：5−4） 鹿児島ユナイテッドFC
レイラック滋賀FC 1−0 ロアッソ熊本
※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位 仙台（13／＋5）
2位 秋田（12／＋3）
3位 湘南（10／＋6）
4位 相模原（9／0）
5位 山形（8／0）
6位 群馬（6／−5）
7位 八戸（5／0）
8位 横浜FC（5／−2）
9位 栃木SC（3／−2）
10位 栃木C（1／−10）
【EAST-B】
1位 甲府（14／＋7）
2位 大宮（13／＋9）
3位 岐阜（11／＋3）
4位 いわき（9／＋2）
5位 藤枝（9／＋1）
6位 松本（6／0）
7位 磐田（5／−2）
8位 福島（4／−9）
9位 長野（2／−5）
10位 札幌（2／−6）
【WEST-A】
1位 徳島（12／＋13）
2位 高知（12／＋5）
3位 富山（10／＋4）
4位 新潟（10／＋2）
5位 FC大阪（6／−1）
6位 金沢（6／−4）
7位 讃岐（6／−6）
8位 今治（5／−2）
9位 愛媛（4／−2）
10位 奈良（4／−9）
【WEST-B】
1位 宮崎（15／＋7）
2位 大分（11／＋4）
3位 熊本（10／＋5）
4位 鹿児島（10／＋3）
5位 山口（7／＋1）
6位 滋賀（7／−1）
7位 鳥取（7／−2）
8位 琉球（5／−4）
9位 鳥栖（3／−4）
10位 北九州（0／−9）
▼3月14日（土）
【EAST-A】
仙台 vs 相模原
湘南 vs 山形
【EAST-B】
大宮 vs 藤枝
甲府 vs いわき
長野 vs 松本
磐田 vs 札幌
【WEST-A】
高知 vs 今治
奈良 vs 新潟
【WEST-B】
鳥栖 vs 北九州
宮崎 vs 大分
琉球 vs 山口
▼3月15日（日）
【EAST-A】
八戸 vs 栃木C
秋田 vs 栃木SC
横浜FC vs 群馬
【EAST-B】
岐阜 vs 福島
【WEST-A】
富山 vs 金沢
徳島 vs 讃岐
愛媛 vs FC大阪
【WEST-B】
熊本 vs 鳥取
鹿児島 vs 滋賀
