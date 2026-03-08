インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「ペットにしたい中型犬」ランキングを投票で募っています。2026年3月6日時点で集まった1436票でのランキングを紹介します。【画像】意外な《中型犬》もランクイン？TOP10を全部見る！3位は「ウェルシュ・コーギー・ペンブローク」でした。回答者からは「脚が短いですが、顔が大変かわいくて、お尻も大きくて人