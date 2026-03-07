きゅうりの驚き千切りワザ サラダや付け合わせなど、登場機会の多い「きゅうりの千切り」。でも、美しく均等な幅に切り分けるのはちょっと大変ですよね。そこで、今日は誰でもきれいに仕上がる「きゅうりの千切り裏ワザ」をご紹介します。 先にピーラーでスライスしてしまおう！ １.まず、両端を切ったら、ピーラーで全体をスライスしましょう。 ２.きゅうりを少しずらして、端から斜めに切れば、美しい千切りに仕上がり