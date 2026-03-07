Samsungの最新フラッグシップモデル「Galaxy S26 Ultra」には、のぞき見を防止する「プライバシーディスプレイ」などの画期的な新機能が搭載されています。その一方、噂されていた「10ビットディスプレイ」の採用は見送り。同モデルには従来通り8ビットディスプレイが搭載されている、とSamsungの広報担当者が海外メディアのSamMobileに明かしました。 ↑まだ8ビットのGalaxy S26 Ultra（画像提供／Samsung）。 実際に10ビッ