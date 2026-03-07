ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの開会式が3月6日、イタリア北東部のベローナで行われ、10日間にわたる障害者スポーツの祭典の幕が上がりました。今大会には、55の国と地域から650人以上の選手が参加し、日本からは44人の選手が出場します。6つの競技、79種目が行われます。開会式の会場となったのは、古代ローマ時代の円形闘技場「アレーナ・ディ・ベローナ」で、2月に行われたオリンピックの閉会式でも使用されました。一