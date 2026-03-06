イングリッシュ・フットボール・リーグ(EFL)は5日、チャンピオンシップ(英2部相当)のプレミアリーグ昇格プレーオフ出場枠を2026-27シーズンより4チームから6チームに増枠する案を承認した。24チーム制のチャンピオンシップは現在、上位2チームがプレミアリーグに自動昇格して3位から6位までが昇格POに進むレギュレーション。昇格POは3位対6位、4位対5位の組合せでホーム・アンド・アウェー方式の準決勝を行い、勝者同士がウェ