3月3日、テレビ朝日系で『WBC強化試合 日本×阪神』が中継されたのだが、試合後の“異例の長時間インタビュー”が話題となった。【写真】報ステMCを担当…井端監督の妻で元テレ朝女性アナの近影立ちっぱなしで20分「2023年にWBCで優勝を果たし、連覇に燃える侍ジャパンですが、2日の強化試合はオリックスに敗戦。3日の阪神戦では5対4で辛くも勝利しました」（スポーツ紙記者、以下同）だが問題は、このあとだった。「ヒーロー