ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」が、30周年を迎える「ポケットモンスター（ポケモン）」とコラボしたコレクションTシャツを、3月23日に新発売します。【画像】うわ…かわいすぎる！コチラが30周年記念「ポケモンUT」デザインです！（16枚）同コレクションは、初代「ポケモン」誕生当時に描かれた、やわらかな色使いと手描きの雰囲気をそのまま生かした、水彩画タッチのアートを用いてデザインされています。