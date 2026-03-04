ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」が、30周年を迎える「ポケットモンスター（ポケモン）」とコラボしたコレクションTシャツを、3月23日に新発売します。

同コレクションは、初代「ポケモン」誕生当時に描かれた、やわらかな色使いと手描きの雰囲気をそのまま生かした、水彩画タッチのアートを用いてデザインされています。

メンズは5柄、サイズはXS〜4XLが展開。キッズは5柄、サイズは100〜160センチが展開。親子で同じデザインを着用することもできます。

価格はメンズが1990円（以下、税込み）、キッズが990円です。

また、「ポケモン」好きで知られるお笑いタレントの渡辺直美さんの特別インタビューが、ユニクロの「Today’s Pick Up」サイト内で先行公開されています。

