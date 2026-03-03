藍井エイルの新曲「絵空事」が、4月3日より放送開始となるTVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』（日本テレビ系）のオープニング主題歌に決定した。 （関連：椎名林檎、LIL LEAGUE、大橋トリオ、22/7、藍井エイル……1月11日リリース新譜5作をレビュー） 同楽曲は、バンドサウンドを軸とした新曲に。壮大な同アニメの世界に寄り添うような激しいロックナンバーに仕上がっている。 また、