ダイソーをパトロールしていると、収納グッズ売り場でコロンとしたフォルムのマグネット収納を発見。ダイソーには様々なマグネット収納グッズが展開されていますが、見た目にもこだわられたアイテムはそう多くはありません。こちらは小物の収納にもインテリアにも使えるデザインなので、人気が出るのも時間の問題かも…！商品情報商品名：マグネット付きラウンドポケット価格：￥110（税込）サイズ（約）