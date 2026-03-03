100円なのに見た目もいい！インテリアに使える収納グッズ

ダイソーをパトロールしていると、収納グッズ売り場でコロンとしたフォルムのマグネット収納を発見。ダイソーには様々なマグネット収納グッズが展開されていますが、見た目にもこだわられたアイテムはそう多くはありません。こちらは小物の収納にもインテリアにも使えるデザインなので、人気が出るのも時間の問題かも…！

商品情報

商品名：マグネット付きラウンドポケット

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：9cm×9cm×6cm

耐荷重（約）：300g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480861135

コロンとした見た目が可愛い！ダイソーのマグネット収納をチェック

ダイソーをパトロールしていると、収納グッズ売り場で気になる商品を発見しました。今回購入してきたのは、その名も『マグネット付きラウンドポケット』。コロンとしたフォルムがキュートなマグネット収納グッズで、お値段は￥110（税込）でした。

ラウンドポケットの材質はポリプロピレン。サイズは約9cm×9cm×6cm。裏側には磁石が付いており、耐荷重は約300gです。早速使っていきます！

収納にもインテリアにもなる！ダイソーの『マグネット付きラウンドポケット』

ダイソーには様々なマグネット収納がありますが、こちらはデザイン性も高いのがポイント。試しにフェイクフラワーを入れてみると、とってもお洒落になりました。

シンプルなポケットなので造花の邪魔をせず、洗練された雰囲気になるのが魅力。玄関先などでも使いやすいですよね。

冷蔵庫に貼って、ペンホルダーに使っても◎賞味期限を記入したり、買い出し用のメモを書いたり、なにかと便利です。

ウォーターサーバーに貼って、ティーバッグを収納するのもおすすめです。アイデア次第で色々な使い方ができるので、￥110（税込）とは思えない実力派グッズです。

今回はダイソーの『マグネット付きラウンドポケット』をご紹介しました。

小物の収納にもインテリアにも使えるダイソーのマグネットグッズ。シンプルなのに使い勝手が良く、デザインにもこだわりを感じるプチプラアイテムです。これは人気が出そうな予感がします…気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。