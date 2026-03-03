やりがちな股関節ウオーキング 多くの人が無意識でしているのは「大腰筋ウオーキング」ではなく、「股関節ウオーキング」です。ほとんど下半身だけで、運動が成立します。 一方、大腰筋ウオーキングになると、一気に全身運動の要素を強くします。大きな運動負荷がかかり、より良い有酸素運動になります。全身の血流が良くなると筋肉の硬直がゆるみ、呼吸も深くなります。 また骨盤が歪んでいる方