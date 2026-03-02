沖縄県内の飲食店で女性2人にわいせつな行為をしたとして逮捕されていたタレントの羽賀研二さんが不起訴処分となりました。沖縄県北谷町に住むタレントの羽賀研二（本名・當眞美喜男）さん（64）は、2025年3月、沖縄県内の飲食店で30代と50代の女性に対しキスをしたり体を触ったりするなどのわいせつな行為をしたとして2月10日、沖縄県警に逮捕されていました。那覇地方検察庁は2日付けで羽賀さんを不起訴処分としました。不起訴と