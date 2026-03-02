米放送局インタビュー出演米大リーグ・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が“山本由伸流トレーニング”を導入していると明かした。2日に米放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のXにアップされたインタビュー動画で、ベッツが経緯や手応えを語っている。ベッツは山本のやり投げ練習（用具名：フレーチャ）をまねているという。「ヨシが成し遂げてきたこと、連続で結果を残したこととか、彼がいかに健康を維持しているかと