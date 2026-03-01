「ViVi国宝級イケメンランキング」1位になり、ドラマなどで注目される若手俳優の宮世琉弥さん（22）が2026年2月27日放送のバラエティー番組「ミキティダイニング」（フジテレビ系）にゲスト出演。オフの日は必ず自宅で料理をするという腕前を披露した。ミキティ夫妻「町で顔がばれても構わない」宮世さんは小学3年生ごろから母親とショッピングモールの料理教室に通っていたという。母親から「自立するためにしっかりと料理できる