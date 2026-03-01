体重はそれほど増えていないのに、腰まわりが重たく見えるなどの変化を感じ始めていませんか？その原因は脂肪だけでなく、骨盤まわりの筋肉がうまく使えていないからかも。そこで今回紹介するのは、ピラティスの簡単エクササイズ【ヒップリフト・ピラティス】です。丸まりがちな背骨を整えながら、腹部・ヒップ・太ももに同時にアプローチできます。【STEP１】土台を整える仰向けになり、両ひざを立てます。足は腰幅、かかとはひざ