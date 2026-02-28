今季限りでマンチェスター・ユナイテッドを退団することが決まっているブラジル代表MFカゼミロの移籍先として、新天地候補が浮上している。レアル・マドリードでは高いボール奪取能力を武器にチャンピオンズリーグ（CL）3連覇やラ・リーガ優勝などクラブに多くのタイトルをもたらしたカゼミロは、2022年夏にユナイテッドへ完全移籍。初年度からレギュラーとしてプレイし、クラブにタイトルをもたらした。今季もここまでプレミアリ