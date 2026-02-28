神奈川県警で不正な交通取り締まりが行われていたことが明らかになった。神奈川県警では不祥事や不適切な対応が相次いでいるとの指摘が、たびたび取り沙汰されてきた。その原因について、元徳島県警捜査一課警部の秋山博康氏と元東京都知事の舛添要一氏が語った。【映像】2025年に懲戒処分を受けた警察官の人数（各地域の比較）秋山氏は「警察官の人数、それと事件・事案の件数が問題。例えば、関東であれば組織が一番大きいの