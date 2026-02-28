新MCは名前の挙がっていない人MC・宮根誠司氏（62）の降板によって9月末で終わる日本テレビ系情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」（平日午後1時55分）の後続番組のが、引き続き読売テレビ（大阪）の制作になる。新MCは現職、元職のアナウンサーを中心に選考されている。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】「ヌーディーなドレス」を身にまとった和久田アナ「ミヤネ屋」の後続番組の新MCの候補としてNHK