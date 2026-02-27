志田こはく 志田こはくがこのほど、愛知・名古屋のIGアリーナで行われた『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演。自身２年ぶりとなるTGCのランウェイを、彼女の象徴とも言えるスマイルと春めいたルックで華やかに彩った。モデルに俳優に活躍の幅を広げる志田。先日発表された、更なる活躍が期待される『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』では“IT GIRL”俳優部門を受賞