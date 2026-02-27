今の三菱自動車の電動化モデルと言えばPHEV（プラグインハイブリッドEV）。そのイメージを牽引するのが、現在国内ではPHEVモデルのみを展開するアウトランダーである。 【画像】2025年PHEVカテゴリー販売台数トップは威風堂々アウトランダーPHEVに そのアウトランダーPHEVが2025年1月～12月の国内販売台数において第1位を獲得したと三菱自動車が2025年1月末に発表している。これは日本